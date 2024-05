Pakkitow: “Ifi a man ben tan mi no bo de ini PRO moro. Mi ne pley!”

De Surinaamse activist en politicus Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet stelt veel waarde te hechten aan het eerder besluit van advocaat tevens voorzitter van de politieke partij PRO, Gerold Sewcharan, om niet langer op te treden als advocaat van de staat of president van Suriname.

“Ifi a man ben tan mi no bo de ini PRO moro. Mi ne pley!”, zei Pakkitow, die zelf ook bestuurslid is van PRO, op D-TV Express.

De activist voerde aan dat Sewcharan al jaren voor de oprichting van PRO heeft opgetreden als advocaat van de staat, maar op dat moment nog geen voorzitter was van een politieke partij.

Het moment toen Sewcharan echter door president Chan Santokhi als advocaat in dienst werd genomen, is hij door partijleden tot de orde geroepen. Want, stelt Pakkitow, onder geen enkele voorwaarde zou hij nog deelgenoot zijn van de PRO indien Sewcharan door zou zijn gegaan met zijn werkzaamheden als advocaat voor de Surinaamse president.

“Un teigi a man dati a san san yu e du yu kan stop a sani dati yere. Ie denki dati a hoofdbestuur fu PRO na vriendje noh? Hoe lang heeft het geduurd alvorens hij zich heeft teruggetrokken als advocaat van de staat? Eén of twee maanden. Mi teigi a man: of a man of mi. Dan mi e kmopo fu a partij. We hebben hem gezegd: We hebben respect voor je werk, maar die twee dingen gaan niet samen”, aldus Pakkitow.