Lijk Franskreek geïdentificeerd: vermoedelijk slachtoffer bootongeluk

Het lichaam dat op 14 mei jongstleden werd aangetroffen in de Franskreek in Suriname, is van de 57-jarige Iwan Koendjbiharie. Het lijk werd geïdentificeerd door zijn werkgever en zus.

Vernomen wordt dat het slachtoffer als bewaker werkte op een oude goudconcessie in het binnenland. Zijn werkgever had dagelijks contact met hem, maar vanaf 12 mei niets van hem vernomen. Na twee dagen werd zijn lichaam aangetroffen in de kreek.

Het vermoeden bestaat dat het slachtoffer met een boot van de werkgever naar Commissaris Kondre was gevaren. Dit dorp is bijkans 60 kilometer verwijderd van de oude goudconcessie.

Koendjbiharie is kennelijk betrokken geweest bij een bootongeluk waarbij hij te water is geraakt en is verdronken in de kreek. De boot is vooralsnog niet terecht.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam vrijgegeven aan de nabestaanden.