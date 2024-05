Inbreker door eigenaar woning op heterdaad betrapt en aangehouden

De 37-jarige Orwien T. is afgelopen donderdag omstreeks 04.45u aangehouden, nadat hij in een woning aan de Indira Gandhiweg in Suriname had ingebroken.

 

Hij zou daarbij diverse bouwmaterialen waaronder cement hebben klaargezet om mee te nemen in een zwarte Toyota Noah. Hij werd daarbij echter op heterdaad betrapt door de eigenaar en aangehouden.

Na de aanhouding is T. overgedragen aan de politie van Rijsdijk. Bij zijn voorgeleiding gaf de verdachte toe ingebroken te hebben. Het voertuig waarmee hij de buit zou vervoeren is door de Surinaamse politie in beslag genomen.

Vernomen wordt dat het busje bij meerdere inbraken in het gewest betrokken is geweest. In het belang van het verdere onderzoek is de verdachte na afstemming met Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.