Dronken BBS’er knalt met dienstauto tegen EBS-mast

Een BBS’er die symptomen van dronkenschap vertoonde is vanmorgen met een pick-up van het ministerie van Justitie en Politie geknald tegen een EBS-mast aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname.

De bestuurder verklaarde dat hij in slaap is gevallen en daarbij de controle over het stuur heeft verloren.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig is zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De BBS’er is door de politie overgebracht naar het bureau.