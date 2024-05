Dronken automobilist rijdt EBS-mast kapot

Een automobilist die te diep in het glaasje had gekeken verloor afgelopen nacht rond 04.30 uur de controle over het stuur aan de Schietbaanweg en reed een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) kapot.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig is aanzienlijk beschadigd en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

Technici van de EBS werden ook ingeschakeld om de aangerichte schade te herstellen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Een stomdronken doorrijder van een aanrijding belandde rond 01.45 uur in de Boomskreek tijdens een achtervolging door de benadeelde. De snelheid van de alcomobilist was zodanig hoog, dat het voertuig aan de andere zijde van de kreek eindigde.