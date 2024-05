Beveiliger Surinaams consulaat in Saint-Laurent van ketting beroofd

In buurland Frans-Guyana is een beveiliger die werkzaam is bij het Consulaat van Suriname in Saint-Laurent-du-Maroni, afgelopen woensdag beroofd door twee mannen op een scooter.

De overval vond die bewuste dag rond 09.45u plaats. De mannen reden op de scooter langs het consulaat en zagen voor het gebouw een man die sieraden droeg.

De bijrijder op de scooter stapte af en liep met een pistool op de man af, die beveiliger van het consulaat bleek te zijn. Hij slaagde er zijn toevlucht te zoeken in het pand, maar werd gevolgd door de rover.

In het pand weet de rover de ketting van de beveiliger af te pakken. Hij rent daarna weer terug naar de scooter en lost daarbij twee schoten in de lucht.

Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er goed in. Na de gewelddadige beroving werden het consulaat en een ander kantoor in het pand tijdelijk gesloten.

De daders zijn nog voortvluchtig en worden gezocht door de politie.