VIDEO: VHP’ers Saya, Peppi en Bennie Miranda in gesprek over politiek

Aan de vooravond van een massa-meeting van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) op zaterdag 25 mei 2024, hebben drie bekende figuren in de Surinaamse samenleving een open gesprek gehad met D-TV Express.

Presentator Jerrel Harderwijk knoopte het gesprek aan met Jean ‘Saya’ Mixon, Raynold ‘Peppi’ van Els en Bennie Miranda.

Aan het begin van het gesprek bevestigden ze alle drie, dat ze de VHP bij haar komende campagne voor de verkiezingen in Suriname zullen ondersteunen. Het gesprek ging ondermeer over deze campagne en andere politieke issues in Suriname.

Peppi was wel kritisch naar de partij en gaf aan dat hij op dit moment zijn stem niet zou geven aan de VHP, als de partij niet kijkt naar de noden van het volk. Tijdens de uitzending gaf hij aan uit de VHP te stappen. Dit tot grote verbazing van Saya en Bennie Miranda.

Miranda besloot het gesprek te beëindigen en ging weg.

Het hele gesprek van D-TV Express is hieronder terug te zien: