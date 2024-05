Truck met lading belandt op z’n kop in ravijn

Een truck beladen met vaten benzine is donderdagmiddag in een ravijn te Bronsweg in Suriname terecht gekomen. Dit gebeurde ter hoogte van Pasi 7.

Twee mannen klaagden van pijn en zijn per eigen gelegenheid naar de Medische Zending gebracht.

Volgens de bestuurder raakte hij de controle over de besturing kwijt waarna, de truck met lading van de weg raakte en in het ravijn langs de weg belandde. Het vrachtvoertuig kwam daarbij op z’n kop terecht (foto).

De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Het voertuig zal met behulp van een sleepwagen uit het ravijn worden gehaald.

De politie heeft de zaak in verder onderzoek.