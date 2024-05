Suriname ontvangt awards voor strijd tegen COVID-19 pandemie

Suriname heeft twee awards en een certificaat ontvangen van het Severe Acute Respiratory infections (SARI) netwerk van de de World Health Organization (WHO) als erkenning voor het harde werk dat verricht is tijdens de COVID-19 pandemie en hun inzet over de afgelopen 10 jaar in het SARI-netwerk. De uitreiking vond plaats op 16 mei in Mexico. Daarvoor waren afgereisd Phyllis Pinas, Vern Nanhoe en dhr Richard Kartomo van het BOG.

Eén van de awards is voor de inzet en moeite die gedaan is in surveillance, preventie en controle over de afgelopen 10 jaren. Het ander award en het certificaat welke bestemd is voor het Centraal laboratorium van Suriname, tevens het Nationaal Influenza Centrum, is een erkenning van het SARI-netwerk, de Laboratory Response Group van de Health Emergency Department van de Pan-American Health Organization (PAHO/WHO) voor haar uitzonderlijke inzet voor de volksgezondheid en de uitstekende prestaties bij het reageren op en monitoren van Influenza en SARS-CoV-2 via het SARI-netwerk.

Deze erkenning is opgedragen aan de hele laboratoriumgroep, gezondheidswerkers, onderzoekers, wetenschappers en technici die zich met onvermoeibare toewijding, expertise en ervaring hebben ingezet voor de nobele missie om levens te redden en de gezondheid van de bevolking te beschermen, zowel in hun land als in de hele regio, tijdens de COVID-19-pandemie.

“De inzet en vastberadenheid tijdens de grootste noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van deze eeuw zijn echte bronnen van inspiratie en een voorbeeld voor ons allemaal”, zegt de organisatie.