President Santokhi ligt niet wakker van kritiek op gebruik muilkorfwetten: ‘Het kan niet straffeloos blijven’

De Surinaamse president Chan Santokhi ligt niet wakker van de kritiek dat hij te vaak gebruik maakt van de zogenaamde ‘muilkorfwetten’ om personen die zich zeer kritisch en beledigend naar hem uiten, strafrechtelijk te laten vervolgen.

“Als die wetten niet deugen dan moet men die wetten allemaal weghalen. Maar ik denk dat er hier heel iets anders speelt. Als je mensen politiek wil beschadigen, en dan heeft het niets te maken met vrije meningsuiting, om je eigen politiek belang en gewin…met laster, smaad en valse beschuldiging… en vrijuit gaat, dan is de vraag: Mag dat in een rechtstaat?

Zijn we een rechtstaat waarbij dit mag gebeuren en dat je alles mag doen om iemand te beschadigen? En het hoeft geen president te zijn, want het kan elke burger zijn in dit land die dan op gegeven moment aangetast wordt in zijn privacy met valse beschuldigingen en valse feiten. En jij blijft ongestraft? Ik denk dat dat niet de bedoeling is van deze rechtstaat”, zei het staatshoofd donderdagavond in het programma 8er ’t nieuws op STVS.

Volgens Santokhi staat ook in de Anticorruptiewet aangegeven dat personen die een andere opzettelijk valselijk beschuldigen, strafbaar zijn.

“Maar deze artikelen moeten ook geëxerceerd worden en er moet een grondig onderzoek komen. En we zijn nu in een tijd van moderne technologie waar er wel opsporing kan plaatsvinden. Maar het kan niet straffeloos blijven.

Gaat u maar na wat er allemaal op sociale media gezegd wordt. Alle soorten van ernstige beschuldigingen. Fake accounts en nu ook nog de artificial intelligence waarbij je niet weet wie praat. Maar je hoort wel een stem en je ziet wel een persoon praten. Maar wat voor instrumentarium heb je om al deze dingen aan te pakken? Als staatshoofd woon ik zoveel internationale conferenties en meerdere staatshoofden hebben gezegd: ‘dit brengt de democratie in gevaar’. Het is een uitdaging”, aldus de president.