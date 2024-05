Deng Boy zaterdag 15 juni in Theater Zuidplein met ‘Twee keer zo oud’

Het komedie duo Deng Boy is al een tijdje bezig met het maken van avondvullende shows. Elk jaar weer een nieuwe show, elk jaar weer een nieuwe uitdaging.

De jaren gaan tellen, de heren worden ouder. Kwaaltjes hier, pijntjes daar. Toch zorgen ze ervoor dat ze met dezelfde energie als in het begin doorgaan met het maken van ludieke sketches en gelukkig lukt dat nog steeds volop.

Hun nieuwste voorstelling heet ‘Twee keer zo oud’ en is op zaterdag 15 juni te zien in Theater Zuidplein.

In deze show vertellen ze het publiek hoe zij het ouder worden in een jonger wordende maatschappij ervaren. En één ding is zeker, ook hun publiek wordt ouder. Dus het is niet één, maar twee keer zo oud!