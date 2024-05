Criticus Bennie Miranda doet aangifte tegen activist Siebrano Piqué

Criticus Bennie Miranda heeft donderdag 23 mei aangifte gedaan tegen activist Siebrano Piqué, wegens smaad, laster en opruiing.



Op social media in Suriname circuleert een filmpje waarin Piqué beweert dat Miranda de nagel van zijn vrouw in Nederland eruit zou hebben getrokken. Ook betichtte hij de criticus ervan een TBS’er te zijn.

“Hij is een zieke man a no kiek mi broko. Als hij zich bij de Nederlandse ambassade had aangemeld had hij gelijk bescherming gekregen. Hij zou naar de TBS-kamer worden gestuurd, want a man de onder behandeling”, merkte Piqué op.

Miranda vermoedt dat Piqué hem onnodig beklad voor onwaarheden, omdat Miranda zich op verzoek van bepaalde top VHP’ers bij die partij heeft aangesloten. “Dit viel waarschijnlijk niet in goede aarde bij Piqué en daarom beschuldigt hij mij van onwaarheden”, aldus Miranda.



Hij zegt verder dat Pique door de politie van Rijsdijk zal worden opgeroepen om zijn gedane uitspraken te bewijzen of terug te trekken.

“Ik ben nimmer onder behandeling geweest van een psycholoog of psychiater. Ik heb mijn studie in Nederland gevolgd en daarvan kan Piqué nooit de docent of leerkracht zijn geweest, die hij beweert te zijn. Ik ben overgestapt naar de VHP na de aanval in april dit jaar door mijn mensen op een dede oso”, gaf Miranda te kennen.