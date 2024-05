Bouva eist spoedcorrectie blokkering salarissen ambtenaren, leerkrachten en oud-dc’s

NDP-parlementariër Melvin Bouva zei donderdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) van verschillende landsdienaren te hebben vernomen, dat op basis van gegevens op dit moment een aantal overheidssalarissen onterecht zijn of zullen worden geblokkeerd.

Het gaat volgens Bouva naast salarissen van ambtenaren en leerkrachten ook om salarissen van gewezen districtscommissarissen.

“De mensen zullen hun salarissen niet krijgen. Ik begrijp van ex-dc’s ook, terwijl er afspraken zijn over politieke functionarissen, die vanwege politieke redenen ter beschikking worden gehouden. Dat er daar geen vraagstuk over zou moeten zijn. We begrijpen van een aantal leerkrachten en ambtenaren van de ministeries van ROS, MINOWC, OW en andere ministeries. De zaak wordt geblokkeerd. Weet u wat het betekent dat je uitkijkt naar een moment en dat je op één of ander moment geen salaris meer kan krijgen?”, zei de NDP’er.

Volgens de parlementariër is er vanuit het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken ook een bericht uitgekomen waarin erkent wordt dat het systeem heeft gefaald en dat er fouten zijn gemaakt, maar dat deze fouten pas aan het einde van de komende maand zullen worden gecorrigeerd.

Dit kan volgens Bouva helemaal niet. Hij pleitte ervoor om deze correcties direct door te voeren en de gedupeerde mensen deze maand nog uit te betalen.

“De regering, de minister van Binnenlandse Zaken bepaalt wanneer er wordt uitbetaald vanuit Cebuma. Binnen een week of twee weken moet dat gedaan zijn om de mensen hun garantie te geven”, aldus Bouva.