Bonukampu in Para door brand verwoest

Een woning, die gebruikt werd als bonukampu, is donderdagmiddag rond 17.00 uur door brand verwoest aan de Kennedyweg in Suriname.



Volgens Olton Pinas, voorlichter van de Surinaamse brandweer, was het huis van 6 bij 7 meters niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Het is niet bekend hoe de brand is begonnen.

Toen de brandweer na de melding ter plaatse arriveerde, stond het huis reeds in lichterlaaie. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie van Para was ter plaatse voor onderzoek.