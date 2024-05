Vorswijk: “Men kan me niet meer belazeren om iets te tekenen”

Minister Dinotha Vorswijk heeft vanaf haar aantreden veel meegemaakt op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) in Suriname.

“Met al die drie jaren ervaring kan niemand je nu met iets komen belazeren. Je leest alles, je kent de wet en je weet precies hoe een grondinspectierapport eruit ziet. Als je over iets twijfelt ga je niet meer direct tekenen. Je gaat dan iemand anders eerst vragen om even weer voor je te gaan onderzoeken. Je kan nu zelf heel gemakkelijk via GLIS online gaan kijken of er werkelijk daar bewerkt is of niet. Dus ik heb veel meer bagage dan voorheen. Dus men kan me niet meer belazeren om iets te tekenen”, zei de bewindsvrouw woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Vorswijk is enkele weken met verlof geweest en heeft ondertussen haar werkzaamheden weer opgepakt. Haar verlof had volgens haar met andere redenen te maken en helemaal niet met de perikelen rondom de uitgifte van de Stalweide in Nickerie.

De GBB-minister benadrukte dat zij veelal afhankelijk is van de grondinspecteurs op haar ministerie en eerder met mensen zou willen werken die zij blindelings kan vertrouwen.

“Maar in het leven heb je dat niet”, stelde zij. Vorswijk weigerde echter in te gaan op de recente uitspraak van president Chan Santokhi waar het staatshoofd aangaf dat zij vier maanden terug aangegeven heeft dat indien het nog een keertje misgaat met het grondbeleid vanuit haar ministerie, zij dan zelf een brief naar het staatshoofd zal schrijven waarin zij haar ontslag zal aanbieden.