Vakbonden en regering nog niet op één lijn over verhoogde energietarieven

President Chandrikapersad Santokhi geeft de gezamenlijke vakbonden en het technische team van de regering meer tijd om de onderhandelingen over de verhoogde energietarieven op technisch niveau voort te zetten. Deze afspraken zijn gemaakt tijdens een vergadering met de vakbeweging van Suriname op woensdag 22 mei op het Kabinet van de President.

Partijen hebben zich gebogen over elkaars standpunten, de verschillen in inzichten en de methodologie om te komen tot nieuwe vastgestelde energietarieven. Het onderhandelingsteam heeft over een aantal zaken overeenstemming bereikt, maar er zijn nog enkele punten met grote meningsverschillen.

De regering staat vast in haar besluit om de subsidie op energie geleidelijk af te bouwen. Dit benadrukte het staatshoofd tijdens het overleg. De regeringsleider c.q. de regering wil een breed gedragen voorstel dat voor iedereen werkbaar is, meldt de regering in een persbericht.

Waarnemend directeur van de Energie Autoriteit Suriname (EAS), Anand Kalpoe, gaf een presentatie over de stand van zaken van de technische gesprekken. Het technische team van de regering heeft deze gesprekken gevoerd met de technische commissie van de vakbonden, de EBS en de SPCS. Hij presenteerde ook de nieuw vastgestelde tarieven en de methodologie voor de berekening hiervan.

Over de tarievenmethodologie is al overeenstemming bereikt. Er zijn echter nog enkele zaken die door gecommuniceerd moeten worden. Dit betreft onder andere data en relevante informatie die nodig zijn om tot volledige overeenstemming te komen.

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen(NH) zegt dat er overeenstemming is bereikt over de kostprijscalculatie. Volgens hem is er nog discussie over de aansluitbijdrage en zijn er over andere belangrijke concepten nog meningsverschillen. De bonden hebben meer informatie gevraagd over de Hydro prijs.

De bewindsman zegt dat de standpunten over de thermische prijs nog ver uiteenlopen, maar wellicht kunnen partijen zich in de komende periode vinden. Eén ding is volgens Abiamofo wel belangrijk: “Wil je iets significants doen aan het EBS-stroomtarief, dan moet je kijken naar de koers en de hoogte van de olieprijs. Dat zijn belangrijke componenten in die kostprijscalculatie. Dat heb ik eerder gezegd”, merkt de bewindsman op.

Volgens EAS-directeur Anand Kalpoe moeten deze zaken niet apart bekeken worden. De tarieven moeten integraal bekeken en aangepast worden. Hij hoopt dat deze zaken in de komende periode worden opgepakt door de onderhandelende partijen en afgerond, zodat er overeenstemming bereikt kan worden.

President Santokhi heeft voorgesteld dat de twee teams verder gaan met onderhandelen op technisch niveau totdat ze een definitieve oplossing kunnen presenteren. Als alles goed verloopt, komen de partijen volgende week weer bij elkaar om de geboekte vorderingen te bespreken. Als er meer tijd nodig is, moeten de partijen dat concreet aan het staatshoofd voorleggen.

Tot aan de eindbeslissing hierover zal het staatshoofd de gesprekken met de vakbonden zelf leiden. Hij hoopt dat er gauw tot een compromis wordt bereikt, zodat kan worden overgegaan naar de andere trajecten van onderhandelingen zoals de verdere versterking van de koopkracht, loonrondes en afronding van het wensenpakket met de bonden.