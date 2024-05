Twee personen in korte tijd overleden na inname verdelgingsmiddel

De politie van Richelieu heeft deze maand in korte tijd twee gevallen genoteerd van zelfdoding door middel van intoxicatie van een verdelgingsmiddel.

Het gaat om een scholier van 15 jaar en een manspersoon van middelbare leeftijd, meldt de politie van Regio Oost Suriname.

De twee gevallen staan afzonderlijk van elkaar en beide personen zijn in het ziekenhuis overleden.

De politie attendeert burgers erop dat er altijd een oplossing is en dat ze op elk moment van de dag bij de politie terecht kunnen.

Volgens minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS) zitten mensen vaak met innerlijke problemen die zij niet met anderen willen uitpraten. Maar, stelt zij, het is juist door het uitpraten dat mensen tot andere gedachten kunnen worden gebracht.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).