Tot nu toe zeven verdachten ingerekend voor moord Twee Kinderenweg

De politie in Suriname heeft tot nu in totaal zeven verdachten ingerekend in de zaak van de moord op de 78-jarige Achmedkhan Alimahomed aan de Twee Kinderenweg.

Op 8 april werd het slachtoffer door een familielid dood aangetroffen in zijn woning, nadat hij telefonisch niet meer bereikbaar was. Vernomen wordt dat zijn dochter hem voor het laatst op vrijdag 5 april in levende lijve had gezien.

Gedurende drie dagen was het slachtoffer opeens niet bereikbaar waarna een neef op verzoek van de dochter een kijkje nam. Bij de woning van het slachtoffer aangekomen stond de voordeur open. Het familielid kreeg geen gehoor van de bewoner.

Uiteindelijk schakelde hij de politie in, die ter plaatse ging voor onderzoek. Het lijk werd gekneveld in de keuken aangetroffen en verkeerde in staat van ontbinding. Daarnaast was het huis compleet overhoop gehaald. Het is vooralsnog niet bekend wat er allemaal is weggenomen.

Judah D. (27) en Aniel D.(28), twee van de zeven verdachten die door het Korps Politie Suriname als vuurwapen gevaarlijk werden aangemerkt en gezocht, werden vorige week donderdag in een boot op de Corantijnrivier aangehouden.

De overige vijf zijn dezelfde dag na goed onderzoek ook opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het zevental in verzekering gesteld. De afdeling Kapitale Delicten is bezig met het onderzoek.