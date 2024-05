Ondernemerskoppel brengt unieke flaming hot sauzen ‘Sranang Fassi’ op de markt

“Voor wat betreft de Surinaamse keuken wordt het tijd dat wij meer gaan ondernemen en zichtbaarder naar buiten treden. Vooral als het gaat om het doorontwikkelen van Surinaamse producten en het omarmen van innovaties. Als wij als ‘owners’ van de Surinaamse keuken hier niet op inspringen dan doen andere partijen met minder affiniteit het. Met als meest recente voorbeeld het omstreden roti verspakket van de Albert Heijn”.

Ondernemerskoppel Amrish Girdhari en Sharon Girdhari-Jagesar vinden het geweldig dat grote supermarktketens in Nederland steeds meer schapruimte reserveren voor Surinaamse producten. Het geeft gemak maar ook een beetje erkenning, het gevoel dat je er mag zijn. Als je vijf jaar geleden naar de supermarkt zou gaan om boodschappen te doen voor een Surinaams kip kerrie gerecht dan kwam je vaak niet verder dan flauw smakende kerriepoeder en naar paprika smakende pepers. Daar moest je het dan mee doen. Echter smaakt je kip kerrie heel anders wanneer je het klaarmaakt met de Surinaamse masala, Madame Jeanette pepers en het geheel ook nog eens afserveert met langkorrelige rijst.

Al deze producten zijn tegenwoordig gewoon te vinden in de gangpaden van de Nederlandse supermarkt. Als je denkt aan de Surinaamse basisproducten zoals rijst, kruiden, sardien in blik en natuurlijk de frisdrank in verschillende kleuren heeft de supermarkt dit op orde. De kritiek begint vaak bij een nieuw cross-over product waar bij een Surinaams gerecht ingrediënten worden weggelaten of zelfs worden toegevoegd.

Wanneer een supermarkt een nieuw product lanceert zijn er makkelijk 50+ mensen betrokken bij het aanloop proces. Hierbij wordt er over van alles nagedacht zoals productnaam, huisstijl, verpakking en nog veel meer. Echter, de check op authenticiteit is blijkbaar moeilijk uit te voeren voor de supermarkten. Amrish geeft aan: Wanneer het om eten gaat, kunnen Surinamers heel kritisch zijn. We zijn loyaal naar bepaalde producten en merken, hebben vaste patronen tijdens het koken, doen onze boodschappen op vaste locaties en kiezen vaak voor zelf koken in plaats van elders gaan eten. Dus als er een nieuw ‘Surinaams’ product wordt geïntroduceerd waar een kleine detail al niet klopt dan koopt de Surinamer het niet.

Toch denk ik dat er veel meer te halen valt als het om de Surinaamse keuken en Surinaamse producten gaat. Het wordt tijd dat wij als gemeenschap meer zelf gaan creëren en zichtbaarder naar buitentreden. Vooral als het gaat om het doorontwikkelen van producten en het omarmen van innovaties. Als wij als ‘owners’ hier niet op inspringen dan doen andere partijen met minder affiniteit het. Met als meest recente voorbeeld de Roti verspakket van de Albert Heijn.

Dat Surinamers kunnen ondernemen is geen verassing zegt Amrish. Alleen de stap van start up naar scale up ontbreekt vaak waardoor de ondernemer jarenlang blijft vissen in de zelfde vijver. Enkele voorbeelden: een kennis van mij heeft een Surinaams restaurant en maakt zelf drankjes van verschillende soorten exotische fruit. Zondagmiddag vult hij zelf 2000 flesjes af die hij aan het einde van de week allemaal heeft verkocht. Een ander voorbeeld is een Surinaamse bakker in Den Haag die zoveel broodjes afbakt dat hij nauwelijks de vraag meer aan kan en ‘Nee’ moet verkopen aan afnemers uit andere regio’s. Dit terwijl bakkers massaal de deuren moeten sluiten in Nederland, omdat ze het niet meer rond kunnen krijgen. Jarenlang bestelt mijn moeder op verjaardagen gebak en andere lekkernijen bij een thuisbakker die twintig jaar geleden al op aanvraag ei-vrij, melk-vrij of suiker-vrij de lekkerste creaties kon leveren.

En dit zijn maar een handjevol voorbeelden van ondernemers van wie de producten qua smaak en kwaliteit zo goed zijn dat ze, in potentie, een plek verdienen in de schappen van een landelijke supermarkt.

Waar het aan ontbreekt? Daar waar de supermarkten bij het ontwikkelen van een nieuw product onder andere veel tijd en geld investeren in de verpakking en marketing van het product, is het bij sommige Surinaamse ondernemers net andersom. Daar zit veel tijd en liefde in het vervaardigen van het product, maar qua verpakking en branding wordt er toch te vaak gekozen voor de meest goedkope en makkelijke oplossing, wat in sommige gevallen resulteert in een simpele doorzichtige plastic wikkel of plastic fles van de groothandel met een blanco Hema sticker dat als productetiket moet fungeren.

Ook is er een groep ondernemers die liever niet groeit, omdat groeien ook vaak gepaard gaat met opnieuw risico’s nemen en geld investeren. Wat ook voorkomt is dat velen ondernemen vanuit een ‘side hussle’ gedachte. Een beetje bijverdienen zonder al te veel gedoe is dan het streven. Al deze zaken zorgen ervoor dat sommige ondernemers hun eigen potentie niet herkennen en dus nooit grootschalig gaan produceren.

De weg naar de supermarkt is geen simpele, maar als je product vernieuwend is, je ambities en branding aanspreken en je ook nog eens kwaliteit kan leveren tegen een goede prijs dan maken de grote supermarkten tijd voor je.

Inmiddels heeft het ondernemerskoppel, met succes, twee product lanceringen achter de rug en starten Amrish en Sharon binnenkort met hun grootste project ooit. Ons allereerste product was een Mango Lassi drankje. Een uniek product, omdat het nog niet eerder ready made verkrijgbaar was. Althans niet op basis van het authentieke recept. De response vanuit de consument was zeer positief, echter was het een seizoensgebonden product. We produceerden alleen zomers gezien de consument minder behoefte had aan een koud drankje in de winterse periode.

Begin dit jaar hebben wij het gehele concept verkocht aan een Horeca groep die de mango lassi in grote flessen gaat leveren aan restaurants. Het geld dat is verdiend uit de verkoop hebben wij weer geïnvesteerd in ons nieuwe concept ‘Sranang Fassi’ waarmee wij unieke Flaming Hot sauzen op de markt brengen met een Surinaamse twist. Zoals jullie ongetwijfeld weten betekent Sranang Fassi ‘Op z’n Surinaams’ en dat is precies de beleving die je, in een handomdraai, kan toevoegen aan je snacks en gerechten. Het is geen chutney of sambal voor aan de zijkant van je bord, maar een smaakmaker die speciaal ontwikkeld is om mee te mengen. Ideaal dus voor de consument die met weinig tijd, geen budget of geen kook skills toch lekker wil eten.

Amrish en Sharon zijn van mening dat binnen de Surinaamse keuken genoeg ruimte is voor vernieuwing. Vanaf het samenstellen van het recept tot aan het laatste puntje op het etiket is intensief aan gewerkt. We hebben over elke stap wel vier keer nagedacht. Vooral omdat we het hier hebben over een doorontwikkeling vanuit de Surinaamse keuken, wil je het dubbel zo goed doen. We hebben vaak nagedacht over hoe we het beste een brug kunnen slaan tussen het nieuwe onbekende en het oude vertrouwde.

Als we naar de Sranang Fassi Sowu’s kijken dan kunnen we toch wel met trots zeggen dat het aardig goed is gelukt. Het etiket op ons product is een grote glanzende Surinaamse vlag, ons merk is Sranang Fassi, onze sauzen heten Sowsu’s en in elke Sowsu proef je naast de pittige Flaming Hot smaak, waar veel Surinamers gek op zijn, ook een typisch Surinaamse karakter terug. De Tropical Sowsu heeft een fruitig zoete smaak door de ananas stukjes die hierin zijn verwerkt. De Kerrie Sowsu heeft een kruidige smaak door de masala spices. De Mayo Sowsu proeft scherp door de gebakken uitjes en tot slot de Cheese Sowsu die lekker zacht en romig van smaak is.

Beiden zijn wij enerzijds opgegroeid met de Nederlandse keuken, het gedeelte met onder andere de schijf van vijf en anderzijds de Surinaamse keuken, waar elk gerecht samengaat met kruiden, specerijen en scherpe pepers de boventoon voeren. Door de jaren heen werd voor ons de lijn tussen de Nederlandse keuken en de Surinaamse keuken steeds dunner met als resultaat een eettafel vol met de meest creatieve en lekkerste NL – Suri Fusion gerechten.

Omdat wij graag willen dat iedereen lekker eet lijkt het ons geweldig om alle creaties, tips and tricks die met de jaren zijn ontstaan uit de twee keukens, met jullie te delen. Sranang Fassi is er voor iedereen die makkelijk, snel en lekker wil eten. Dus weinig tijd, geen kook skills of weinig budget? Say no more, We’ve got you!

Ben je benieuwd naar de Flaming Hot Sowsu’s van Sranang Fassi? Vraag ernaar bij de exotische supermarkt bij jou in de buurt of bezoek onze webshop www.sranangfassi.com