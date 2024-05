Buschauffeur door twee mannen in lijnbus beroofd

Een 40-jarige buschauffeur in Suriname is woensdagmiddag door twee mannen in zijn lijnbus beroofd. Tijdens de beroving liep de chauffeur geen letsel op.

De man die de route Paramaribo-Lelydorp (PL) onderhoudt, was rond 14.30u in zijn bus aan de Ladesmastraat toen twee mannen plotseling de bus instapten.

Onder bedreiging van een mes werden een tas met een onbekend bedrag in Surinaamse dollars, een zaktelefoon en persoonlijke spullen buitgemaakt.

Na de beroving vluchtten de mannen te voet weg in een onbekende richting. De chauffeur deed het politiebureau aan voor het doen van een aangifte tegen de twee rovers.

De politie heeft de zaak in verder onderzoek. Aan de aanhouding van de twee verdachten wordt gewerkt.