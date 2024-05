Afrikaanse jongeman overvallen en gekneveld achtergelaten in woning

Een 23-jarige Afrikaanse jongeman in Suriname, kreeg donderdagmorgen de schrik van zijn leven toen hij door drie criminelen in een woning aan de Johan Trustfullweg in Suriname werd overvallen.

Het slachtoffer afkomstig uit Asmara in Oost Afrika, werd met een hard voorwerp op zijn hoofd geslagen. Hij is daarna gekneveld achtergelaten.



Volgens de jongeman was hij die dag vroeg op en is hij na enige tijd weer naar bed gegaan en in slaap gevallen. Het trio is daarna het huis via de voordeur, die niet op slot was, binnengedrongen.

Ze wekten hem en vroegen naar geld, waarna hij werd beroofd van zijn mobiele telefoon, 700 Surinaamse dollars en nog nader op te geven goederen.

Na de beroving hoorde het slachtoffer een auto wegrijden. Hij nam daarom aan dat de daders de plaats met een auto hebben verlaten.



De politie van Rijsdijk heeft de aangifte opgenomen. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.