12-jarig meisje omgekomen bij woningbrand Land van Dijk

Bij de brand die woensdagmiddag woedde in een woning van een gezin aan de Theodorusstraat in Suriname, is de 12-jarig Shemeldy Kenton om het leven gekomen.

Vernomen wordt dat het huis te Land van Dijk door acht mensen bewoond werd. De moeder was bezig te harken terwijl haar 12-jarige dochter lag te slapen in de woning. Tijdens het harken werd ze door buurtbewoners erop geattendeerd dat haar woning in brand stond.

De gezinsleden waaronder de andere kinderen, gingen snel het huis uit. De 12-jarige dochter was echter nergens te vinden. De moeder probeerde nog in de woning te gaan om haar dochter te zoeken, echter zonder resultaat.

Bij deze poging liep ze brandwonden op en werd later ter verpleging naar het ziekenhuis afgevoerd.

De brandweer werd erop geattendeerd en trof tijdens bluswerkzaamheden een verkoold lichaam aan, welk van het meisje bleek te zijn.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot van de tiener in beslag genomen en door een uitvaartbedrijf vervoerd naar het mortuarium.

De woning was niet verzekerd maar wel aangesloten op het elektriciteitsnet. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.