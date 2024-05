Verkoold lijk aangetroffen bij blussen woningbrand

Bij het blussen van een woningbrand vanmiddag op de hoek van de Van Dijk- en Theodorusstraat in Suriname, is een verkoold lijk aangetroffen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om het lichaam van een meisje.

Een hoogbouw woning op bovengenoemd adres, opgetrokken uit hout, werd compleet door de brand verwoest. Een belendend pand is deels door de vlammenzee getroffen.

De Surinaamse brandweer, die met twee tankwagens en twee blusvoertuigen ter plaatse aanwezig is, is op het moment van schrijven bezig met nablussen.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De omgeving is afgezet en de politie van bureau Nieuwe Haven is ter plaatse bezig met het onderzoek.