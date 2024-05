‘Motief voor rivier inrijden moet in relationele sfeer gezocht worden’

Na een lange zoekactie werd de auto van de 30-jarige Sharon Ismail dinsdagmiddag in de Saramaccarivier gelokaliseerd en uit het water gehaald. Eenmaal aan wal werd haar ontzielde lichaam in het voertuig aangetroffen.

Sharon zou in de nacht van maandag op dinsdag 21 mei rond 04.00u met een Toyota Rush de rivier zijn ingereden, hetgeen door een beveiligingscamera werd vastgelegd. Niet lang daarna gaven haar ouders haar als vermist op.

De Martieme Autoriteit Suriname en de Surinaamse Brandweer werden ingeschakeld door de politie van Saramacca om een zoekactie te starten. Er werd daarbij gebruikt gemaakt van duikers en scan apparatuur (foto), om het voertuig in de diepte te lokaliseren.

Aan het eind van de middag werd de auto eindelijk gevonden en met behulp van een graafmachine uit het water gehaald, waarna haar lichaam in het voertuig werd aangetroffen.

Na identificatie van haar lichaam door de familie, is het stoffelijk overschot van de vrouw afgevoerd naar het mortuarium.

Beeld (c) BIC Saramacca

Districtscommissaris (dc) van Saramacca Sherin Bansi-Durga, die ter plaatse aanwezig was, heeft de nabestaanden mede namens president Santokhi heel veel sterkte toegewenst met het tragisch heengaan van Sharon.

De dc condoleerde ook de samenleving van Saramacca met het tragisch heengaan van een districtsgenoot.

De burgermoeder verklaarde eerder in een gesprek met ABC Radio & TV dat het motief voor de daad van de vrouw, in de relationele sfeer gezocht moet worden. Dit is niet de eerste keer dat een automobilist de rivier inrijdt, vandaar dat ze pleit voor meer bewustwording rondom suïcidepreventie.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)