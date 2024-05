Mohab-Ali: “Heel veel open plekken bij ressortraden”

Er is volgens VHP-parlementariër Barkat Mohab-Ali momenteel een situatie in Suriname waarbij er veel open plekken zijn bij de ressortraden (rr).

“En om één of andere reden kan het niet ingevuld worden. Wat is er eigenlijk aan de hand?”, zei Mohab-Ali dinsdag bij de behandeling van de ontwerpwet houdende regels ter nadere wijziging van de Kiesregeling.

Volgens de parlementariër geeft artikel 136 aan dat de gekozen rr-kandidaten hun aanvaarding bij een hoofdstembureau moeten doen. Hij deed daarom een verzoek aan nodige instanties om mee te werken zodat deze open plekken zo snel als mogelijk kunnen worden ingevuld.

Zijn fractiegenoot Kishan Ramsukul merkte op dat ook in de bepaalde ressorten in Paramaribo hetzelfde probleem zich voordoet.

“Vacatures worden niet ingevuld, omdat het hoofstembureau niet geïnstalleerd is. Dus er is geen hoofdstembureau om die mensen te installeren. En dat is een probleem”, zei Ramsukul.

Suriname kent in totaal 764 ressortraadzetels verdeeld over 62 ressorten in 10 districten. Op basis van de afgelopen verkiezingen liggen 401 rr-zetels bij de VHP gevolgd door de NDP met 215 rr-zetels en de ABOP met 148 rr-zetels. De PL beschikt over 4 rr-zetels terwijl de NPS 2 rr-zetels heeft.