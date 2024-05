In deze verlaten woning aan de Bat en Balstraat in Suriname, is vanmorgen een lijk aangetroffen. De politie kreeg de melding en deed de woning aan voor onderzoek.

Uit het eerste onderzoek is naar voren gekomen dat het gaat om het lichaam van een man, dat in verre staat van ontbinding verkeert.

Het is vooralsnog niet bekend om wie het gaat.

Op het moment van schrijven zijn verschillende eenheden van de Surinaamse politie ter plaatse bezig met het onderzoek.