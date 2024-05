Gezin getraumatiseerd na drie inbraken en berovingen thuis

Een gezin in Suriname bestaande uit vader, moeder en dochter is getraumatiseerd door drie inbraken en berovingen die de afgelopen tijd bij hen hebben plaatsgevonden. Bij de laatste roofoverval vorige week maandag, werd de 50-jarige vrouw des huizes op brute wijze mishandeld en gekneveld in haar woning toen ze thuis kwam van de tempel.

Volgens haar man de heer Radjkoemar werd er in augustus 2020 in hun woning ingebroken toen niemand thuis was. De indringers kwamen toen via de vliering de woning binnen en hebben het hele huis overhoop gehaald. Er werden sieraden, een groot geldbedrag en andere waardevolle spullen door de mannen meegenomen.

De Surinaamse politie werd op de hoogte gesteld en ging ter plaatse voor het instellen van een onderzoek. De zaak werd toen overgedragen aan de recherche voor verder onderzoek. Daarna heeft de aangever echter niets meer van de politie vernomen over de zaak.

Eind februari 2024 was het weer raak. De vrouw van Radjkoemar was naar naar de tempel en kwam thuis aan in haar auto, toen zij een wit gelakt voertuig voor haar woning zag staan. Vanuit haar voertuig zag ze drie mannen bij de woning en dat een brandkast op het balkon klaar stond om meegenomen te worden.

Toen de mannen haar zagen stapten ze in de auto en reden haar richting op. Ze stopten naast haar voertuig, waarna toe mannen uitstapten en op haar auto afkwamen. De vrouw aarzelde geen moment, keerde haar voertuig op de berm (foto) en reed vervolgens hard en toeterend weg. De mannen stapten weer in hun voertuig en reden in de richting van de Kasabaholoweg.

De vrouw keerde haar voertuig en reed hard weg

Naderhand bleek dat drie gemaskerde mannen het tralie werk met een tang hadden geforceerd en via de ontstane opening de woning waren binnendrongen. In de woning werd alles overhoop gehaald, waarbij de mannen tassen met een groot geldbedrag en sieraden buitmaakten.

Een brandkast van meer dan 200kg zwaar, werd door de drie mannen naar het balkon geduwd met de bedoeling deze mee te nemen. Niet lang daarna kwam er een ander voertuig naar de plaats met in totaal zeven tot negen mannen, om de brandkast mee te nemen.

De mannen duwen de kluis in de woning die volledig overhoop gehaald is.

De verdachten werden kennelijk door de komst van de vrouw des huizes gestoord, waarna ze in de voertuigen stapten waarmee ze de plaats hadden gedaan.

De auto waarmee de rovers ter plaatse waren

De Surinaamse politie werd wederom gealarmeerd en arriveerde vanwege gebrek aan vervoer twee uren na de melding op het adres voor het instellen van een onderzoek. Het onderzoek werd overgedragen aan de recherche maar na een poos vernam de aangever wederom niets van de zaak.

Vorige week maandag 13 mei kwam de vrouw van Radjkoemar ’s avonds weer thuis van de tempel. Ze stapte uit haar voertuig om de poort open te doen en werd bij die gelegenheid van achteren aangevallen door drie gemaskerde mannen. De vrouw werd onder schot gehouden en moest de voordeur van de woning opendoen.

Het slachtoffer werd in de woning gebracht waar ze in een wurggreep werd vastgehouden en mishandeld. Terwijl ze vuistslagen over haar geheel lichaam moest incasseren werd ze met de kolf van het vuistvuurwapen op haar hoofd geslagen.

De vrouw werd aan haar handen en voeten gekneveld waarbij ze om hulp begon te roepen. Haar mond en neus werd dicht geknepen en ze werd door de mannen met de dood bedreigd als ze weer zou gillen.

Het slachtoffer werd vervolgens in de toiletruimte opgesloten waarna de mannen de zware kluis in het voertuig van het slachtoffer plaatsten en vervolgens met het voertuig wegreden.

Een buurtbewoner die op het gegil afkwam deed de toiletdeur open waarna het slachtoffer de straat op rende om naar hulp te zoeken. Twee mannen in een voertuig stopten om de vrouw hulp te bieden en alarmeerden de politie. De politie kwam na de melding ter plaatse voor het instellen van een onderzoek.

Een half uur later werd het voertuig van het slachtoffer vijf kilometer verder te Kasabaholo zonder kluis onbeheerd aangetroffen door de politie. Het voertuig werd met een sleepwagen afgevoerd. De gewonde vrouw werd met een zogeheten visum naar de spoedeisende hulp (SEH) verwezen voor verdere medische behandeling.

“Wij voelen ons niet meer veilig en we zijn getraumatiseerd door de hele situatie” zegt Radjkoemar aan de redactie van Waterkant.Net. Mijn dochter kan zich op school niet concentreren en is nog steeds in een shok, nadat ze haar moeder in zo een toestand heeft gezien.

Zal de politie de zaak dit keer wel serieus aanpakken of wordt het weer hetzelfde geval als al die andere keren”, vervolgde de teleurgestelde Radjkoemar.

Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.