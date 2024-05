Emanuel: “Maakt niet uit hoe zwaar je het hebt; probeer het uit te praten”

Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS) in Suriname vindt het triest dat bepaalde vrouwen naar het uiterste middel grijpen door zelfmoord te plegen. Zij reageerde woensdag kort voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering op het geval van de 30-jarige Sharon Ismail die in de nacht van maandag op dinsdag 21 mei rond 04.00u met een Toyota Rush de Saramaccarivier is ingereden.

De jonge vrouw liet in een filmpje doorschemeren dat zij relatie issues had. Haar vriend Kevin was naar Dubai vertrokken terwijl zij in Suriname zat. De lange afstandsrelatie zou zijn tol hebben geëist; ze had hoop dat het zou lukken tussen hen, maar er was veel ruzie. Sharon gaf in het filmpje aan dat ze daarom met zelfmoord gedachten liep.

Volgens de bewindsvrouw zitten mensen vaak met innerlijke problemen die zij niet met anderen willen uitpraten. Maar, stelt zij, het is juist door het uitpraten dat mensen tot andere gedachten kunnen worden gebracht.

“Iedereen is weer eentje te veel. Kijk naar je omgeving over wie je een beetje kan vertrouwen. Het maakt niet uit hoe zwaar je het hebt in deze moeilijke dagen, maar probeer het uit te praten en luisteren. Het is heel triest om het weer mee te maken en het gaat weer om een vrouw. Maar we weten niet wat er aan de hand is, want het verhaal hoor je via-via. We zitten met innerlijke problemen en we durven er niet over te praten. En als je eruit bent, zou ik zeggen: val op je knieën, kijk naar boven en bid. Het is een heel moeilijke situatie waarin de vrouwen zich momenteel bevinden”, aldus de minister.

Volgens Emanuel moet er nog met de districtscommissaris van Saramacca worden gesproken om na te gaan of de locatie waar Ismail is ingereden, of daar een afbakening kan worden geplaatst.

“Wat er is en wat we kunnen doen. Misschien moet er een hoorzitting komen met de gemeenschap van daar om samen te praten, zodat de gemeenschap ook wordt meegenomen om de mensen in hun directe omgeving te herkennen die eventueel zitten met zo een plan. Hierdoor kunnen zij met hun praten. Want zou je daar afbakenen dan heb je misschien een deel van het probleem opgelost. Want wanneer het al zo zwaar is voor jouw kijk je niet meer naar waar er is afgebakend. We moeten het probleem oplossen door te praten. En als praten niet lukt dan nog blijven praten totdat je eruit komt”, aldus de minister.