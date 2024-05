Een vrouw is maandagmiddag met een personenauto in het water beland langs de Oost-Westverbinding in Suriname. Het ongeluk vond plaats nabij de bocht van Boskamp.

De vrouw verklaarde dat zij plotseling de controle over het stuur verloor en met de wagen van de weg raakte.

De bestuurster zat alleen in de auto en bleef ongedeerd.

Het voertuig is door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd.