Vele stroomstoringen afgelopen weekend veroorzaakt door onweer

De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft in het afgelopen weekend te maken gehad met relatief meer storingen in het EPAR netwerk, het elektriciteitsnet van Paramaribo, Wanica, Commewijne, Para, Saramacca met delen van Brokopondo en Marowijne.

De weersomstandigheden in de afgelopen dagen (extreme regenbuien en harde windstoten) hebben voor onregelmatigheden in het netwerk gezorgd met gevolg dat vele gebieden in EPAR verstoken waren geraakt van elektriciteit.

Ondanks de vakbondsacties wordt met man en macht gewerkt aan het oplossen van de onderbrekingen.

Volgens het veiligheidsprotocol voor lijnwerkers wordt niet aan herstel van het elektriciteitsnet gewerkt in regen en onweer.

Gebieden die voor langer tijd waren verstoken van elektriciteit en intussen weer zijn voorzien zijn:

Paramaribo; Zorg en Hoop, Beni’s Park, Morgenstond, Blauwgrond, Matretraite 4, Hernutterstraat en Kankantriestraat.

Wanica; Hannaslust

Saramacca; La Poule, Sopropoweg

Para; Pikin Poika, Rijsdijk, Domburg.

Commewijne; Lust en Rust.

Gebieden in Brokopondo.

De EBS werkt aan een spoedig herstel van de arbeidssituatie en blijft alert voor het opheffen van onregelmatigheden in het netwerk.