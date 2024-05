Obed Kanapé: “Etniciteit is geen zonde! Racisme is kwaad”

Volgens ABOP-fractieleider Obed Kanapé moet niemand de Surinaamse kiezer komen uitleggen dat de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) een etnische organisatie is.

“Etniciteit is geen zonde! Racisme is kwaad. Als ik je zeg dat Aucaners beter zijn dan Saramaccaners en Javanen beter zijn dan Hindostanen, dan is dat kwaad”, zei Kanapé vrijdagavond op een ressortvergadering van de ABOP aan de Nieuw Weergevondenweg.

Volgens de politicus denken veel mensen dat ABOP alleen naar het binnenland omkijkt.

“Maar laat mij het u vertellen: Zij die in de armste lagen van die samenleving hebben geleefd tot en met de tijd die de ABOP in de politiek is gekomen, waren veelal marrons en inheemsen. Maar zij die rechtvaardig zijn, maakt niet uit van welke etnische groep je bent, moeten wel zeggen dat er een dagje moet komen waarbij de personen die zolang gepienaard hebben het ook beter moeten hebben.

Dus de grondslag van de ABOP is geen etniciteit. Het is rechtvaardigheid. Het is dit land verheffen. Het is de jeugd de kans geven om de democratie van Suriname uit te maken”, aldus Kanapé.