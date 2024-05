Moeder en dochter in woning overvallen en gekneveld achtergelaten

Een 19-jarige vrouw en haar moeder kregen in de nacht van zondag op maandag de schrik van hun leven, toen vier gemaskerde en gewapende criminelen plotseling in hun woning stonden. Dit gebeurde rond 03.00u aan de Agamemnonweg, een zijstraat van het Garnizoenspad in Suriname.



In gesprek met de redactie van Waterkant.Net zegt de 19-jarige dochter dat zijn en haar moeder sliepen, toen ze plotseling wakker schrokken door een knal. Binnen enkele tellen, waren vier in het zwart geklede criminelen in de slaapkamer.

Moeder en dochter werden meteen onder schot gehouden en moesten slagen incasseren. Hierna zijn ze vastgebonden. De daders haalden het hele huis overhoop en maakten 80.000 Surinaamse dollars (SRD), bijkans 2.000 USD, vijf mobiele telefoons en een laptop buit.



Terwijl de vier daders in de woning bezig waren, kwam er nog een man de woning binnen. Na de daad gingen ze er met een grijze Toyota Vitz van het slachtoffer, ervandoor. DE auto werd niet lang na de overval onbeheerd teruggevonden op de kruising Pinapalm- en Kokospalmstraat.



Het 19-jarige slachtoffer heeft vanwege de slagen blauwe plekken in het gelaat opgelopen. De politie van Kwatta was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.