Leerkracht te Apoera bedreigt en mishandelt grootvader

De politie in Suriname heeft afgelopen weekend een 27-jarige leerkracht die in Apoera te werk gesteld is, aangehouden en in verzekering gesteld. De man had zijn grootvader in de loop van vorige week zwaar mishandeld, waarvan er aangifte was gedaan bij de politie.

De redactie verneemt dat de leerkracht A.P. dusdanig te keer ging dat hij zijn 64-jarige grootvader D.P. met een houwer bedreigde. Daarna zou hij hem ook hebben mishandeld.

De aanleiding voor de mishandeling is een familieruzie, waarbij de verdachte zich is gaan bemoeien met de strafbare handelingen.

Het slachtoffer dat van pijn klaagde werd naar de poli gebracht voor medische zorg. De verdachte werd in belang van het onderzoek aangehouden en in verzekering gesteld.

De Surinaamse politie heeft de zaak in verder onderzoek.