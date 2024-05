Landingsbaan te Avanavero opnieuw onklaar gemaakt

Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag laten weten dat een landingsbaan in Avanavero, in het Westen van Suriname, die eerder voor illegale landingen werd gebruikt en op 1 december 2022 onklaar werd gemaakt, opnieuw onklaar is gemaakt op 16 mei 2024.

Recente patrouilles in het gebied maakten duidelijk dat de landingsbaan was gerehabiliteerd en wederom in gebruik was genomen voor illegale landingen. Dit werd bevestigd door sporen op de baan.

In opdracht van het OM is de landingsbaan onklaar gemaakt door het Justitieel Interventie Team (JIT) in samenwerking met het Nationaal Leger (NL).

Het streven van het OM is om alle illegale landingsbanen onklaar te maken.