Hacker dreigt pikante beelden vrouw te verspreiden als ze geen seks met hem heeft

De politie in Suriname heeft zondag een 27-jarige man aangehouden, die een vrouw chanteerde en dreigde pikante beelden van haar te verspreiden, als ze geen seks met hem zou hebben.

De man zou middels hacking van het Snapchat account van de vrouw, toegang hebben gekregen tot haar foto’s. Hij zocht pikante beelden van de vrouw en stuurde die terug naar haar.

Daarbij chanteerde hij de vrouw door te dreigen de foto’s online te plaatsen. Om dat te voorkomen eiste hij seks met haar. De vrouw stapte naar de Surinaamse politie en deed aangifte tegen hem.

Een gemengd team bestaande uit een unit van de Directeur Operaties KPS (DOKPS), de Stootgroep Oost en de recherche regio Oost (RRO) wist de verdachte Wiradj B. zondag op een locatie te Tamanredjo 3 in het district Commewijne aan te houden.

Uit het eerste onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat dit niet de eerste keer is dat hij vrouwen chanteerde en dat hij dit bij meerdere dames zou hebben gedaan.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de verdachte heeft toegegeven deze handelingen vaker te hebben verricht. Zijn mobiele telefoon is in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

B. is inmiddels in verzekering gesteld en de RRO is belast met het verdere onderzoek.