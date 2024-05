Christengemeente Prophetic Eden in Albina in brand gestoken

De christengemeente Prophetic Eden in Albina is op zondag 19 mei omstreeks 01.00 uur in brand gestoken door kwaadwilligen van de buurt.

De voorganger, prophet Olten Pinas, zegt dat er eerst bedreigingen werden geuit om de activiteiten in de gemeente stop te zetten. Na herhaalde bedreigingen werd de gemeente daadwerkelijk in brand gestoken.

Volgens Pinas gaven de kwaadwilligen aan dat de gemeente de activiteiten moest stopzetten, omdat die hun spirituele werken, de zogeheten bonukampu’s zou hinderen.

De gemeente die al vijf jaren operatief is, heeft ook een sociaal karakter naar de gemeenschap toe. Alles wordt uit eigen middelen bekostigd. Dit is de tweede keer dat dit gebeurt op Albina. Eerder werd de gemeente met stenen bekogeld en stukgeslagen, ook na het uiten van bedreigingen.

Naar zeggen van Pinas is er in het geval van Gemeente Prophetic Eden niet opgetreden door de politie tegen de kwaadwilligen, wat hij als zeer ernstig beschouwt, daar er in de grondwet van Suriname staat dat een ieder recht heeft op vrijheid van godsdienst.

De voorganger doet een beroep op de overheid om in te grijpen in deze situatie.