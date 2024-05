Chinese man vast in zaak vervalsing paspoortdocumenten in Suriname

Het Justitieel Interventie Team (JIT) heeft recentelijk een belangrijke arrestatie verricht in verband met vermeende vervalsing van paspoortdocumenten. Een 49-jarige man van Chinese afkomst werd op woensdag 8 mei gearresteerd op verdenking van het vervalsen van gegevens voor het verkrijgen van Surinaamse paspoorten.

Hij werd voor het hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) aan de Mr. J. Lachmonstraat in de kraag gevat.

Het JIT heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname aangeven dat bij een zoekactie in de woning van de verdachte diverse documenten en apparatuur zijn gevonden.

“Op instructie van het openbaar ministerie (OM) is er een onderzoek gestart. De verdachte was gemachtigd om paspoorten van Chinese staatsburgers te verlengen en nieuwe paspoorten aan te vragen. Het intensief onderzoek dat nog gaande is moet aantonen hoe de vervalsing precies heeft plaatsgevonden”, aldus een JIT-functionaris.

Het JIT constateert dat bij het CBB is vastgesteld dat de documenten voor paspoortaanvragen en -verlengingen onjuiste gegevens bevatten.

‘Er wordt vermoed dat deze documenten vervalst zijn. Intern wordt hier onderzoek naar gedaan. De handel in paspoorten voor naturalisatie is al geruime tijd een punt van zorg geweest.” Het enige veiligheidsmaatregel welke momenteel wordt gedaan is de fysieke controle van gegevensauthenticiteit bij het CBB.

“Na afronding van het onderzoek zullen verdere maatregelen worden overwogen om de veiligheid te waarborgen.”