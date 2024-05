Bestuurder rijdt auto Saramaccarivier in

In Suriname is een auto afgelopen nacht rond 04.00 uur de Saramaccarivier ingereden. Het voorval vond plaats bij de sleephelling van Groningen.

Op vastgelegd beeldmateriaal van een winkel nabij de locatie is te zien dat de auto, een Toyota Rush, vooruit in de rivier is ingereden.

Naar verluidt werd het voertuig bestuurd door een 30-jarige vrouw. De wagen is in de diepte verdwenen.

De Surinaamse politie en duikers van de brandweer zijn momenteel bezig met een zoekactie.

In januari reed een vrouw al in de buurt van Uitkijk River Lounge met een auto in de Saramaccarivier. Na een aantal dagen intensief zoeken werd het voertuig met haar onzielde lichaam erin geborgen.