Auto die Saramaccarivier inreed gelokaliseerd en uit water gehaald

De zoekactie die vanmorgen werd ingezet om de auto die de Saramaccarivier inreed te lokaliseren, heeft aan het eind van de middag zijn vruchten afgeworpen. De auto werd aangetroffen en wordt op het moment van schrijven uit het water gehaald.

Het gaat om een Toyota Rush die vermoedelijk bestuurd werd door een 30-jarige vrouw genaamd Sharon Ismael. Op bewakingsbeelden van een winkel nabij de locatie, is te zien dat de auto rond 04.00u vooruit in de rivier is ingereden.

Vanmorgen werden de Martieme Autoriteit Suriname en de Surinaamse brandweer ingeschakeld en werd een zoekactie op de rivier gestart.

Na uren zoeken werd de auto aan het eind van de middag gelokaliseerd. Een Facebook gebruiker ging live vanaf de rivier en heeft de berging vastgelegd (onder).