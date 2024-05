Activist Pakai: “Ik ga mijn bijdrage niet leveren aan een partij waartegen ik geprotesteerd heb”

“Ik ga mijn bijdrage niet leveren aan een partij waartegen ik geprotesteerd heb. Toen we op straat zijn gegaan hebben we geprotesteerd tegen de huidige regering. Dat was de NPS, VHP, PL en ABOP”, zegt activist en bushouder Wendel ‘Pakai’ Willie, één van de trekkers van Organic Movement die in 2022 straatacties in Suriname heeft gevoerd tegen het beleid van de regeringscoalitie gevormd door de VHP, ABOP, PL en NPS.

Hij reageert hiermee op het recent besluit van Raoul Hellings, één van zijn strijdmakkers tijdens deze acties, om zich aan te sluiten bij de Nationale Partij Suriname (NPS). Hoewel de groene partij vorig jaar uit de coalitie is gestapt, neemt dat volgens Pakai niet weg dat deze partij ook onderdeel is geweest van het beleid.

Wat de keus van Hellings betreft, respecteert de activist wel. Hijzelf zal de NDP echter loyaal blijven ondersteunen.

“Het is zijn keus en ik wens hem succes daar. Ik ga niet aan die man zijn keus, maar ik ga daar niet kunnen ondersteunen. Alle mensen weten dat ik deel uitmaak van de paarse familie, dus het zou niet geschikt zijn dat ik nu ook op dit moment zou zeggen dat ik ook naar de NPS stap. Nee, als ik ergens ben dan blijf ik daar”, aldus Pakai op Culturu TV.

Volgens de activist is de NPS erop uit om ‘the lead’ te nemen om zodoende de verkiezingen te winnen. En wanneer de verkiezingswinst al binnen is, verwacht hij dat deze partij toch weer zal samenwerken met de VHP.