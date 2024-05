Salaris Lionel Messi meer dan 25 van de 29 MLS-teams

De overstap van Lionel Messi naar Inter Miami heeft niet alleen sportieve, maar ook financiële records gebroken in de Major League Soccer (MLS).

De Argentijnse superster verdient een bedrag dat hoger is dan de totale salarissen van 25 van de 29 MLS-teams. Dat blijkt uit de loonsommen van alle spelers afgelopen week uitgegeven door de MLS Players Association.

Volgens de boeken zal de achtvoudig Ballon d’Or-winnaar en regerend WK-kampioen jaarlijks gegarandeerd 20,4 miljoen US$ verdienen bij Inter Miami. Dit salaris omvat niet het percentage AppleTV-abonnementen en verkochte Adidas spullen die naar verluidt in de historische deal van Messi waren opgenomen.

Toronto FC-vleugelspeler Lorenzo Insigne was de best betaalde MLS-speler voordat Messi arriveerde. De Italiaan staat nu tweede met 15,4 miljoen US$, wat hem naar verluidt de best betaalde Italiaanse sporter aller tijden maakt. Sebastian Giovinco bezat die titel toen hij in 2015 voor het eerst bij TFC kwam.

Met een totale loonsom van 41,7 miljoen US$ inclusief bonussen, is Inter Miami het meest kwijt van alle clubs. Dat komt mede door de salarissen van Sergio Busquets (8,8 miljoen), Luis Suárez en Jordi Alba (beiden 1,5 miljoen). Toronto FC volgt met 31,4 miljoen, Chicago Fire met 25,1 en Nashville SC met 21,4.

MLS profiteert ook van de komst van Messi. Zijn aanwezigheid trekt meer publiek naar de stadions en verhoogt de interesse in de competitie wereldwijd. Sponsordeals en televisierechten zijn eveneens gestegen sinds zijn aankomst.