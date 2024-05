Nurmohamed: “25 mei 2025 moet u de VHP door laten gaan”

Volgens VHP-topper tevens OW-minister Riad Nurmohamed moeten Surinamers het geduld en de hoop dat ze een betere levensstandaard zullen krijgen niet uit handen geven.

Nurmohamed geeft aan dat er nu sprake is van economische groei in Suriname (foto onder). “Dit is het beleid van de regering: we staan nu op de groene lijn. De put was diep ja, heel diep, en nu komen we eruit”.

Volgens de bewindsman heeft alleen de VHP bewezen wanneer Suriname in problemen was, de samenleving te kunnen helpen. De rest is naar zijn zeggen weggerend.

“25 mei 2025 moet u de VHP door laten gaan. Elke verkeerde keus, gaat ons weer in die put laten vallen. Het is gezegd”, aldus Nurmohamed.