Jamaica en Suriname verkennen mogelijkheden voor vaktrainingen

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op vrijdag 17 mei de minister van Industrie, Investeringen en Handel van Jamaica, Senator Aubyn Hill, ontvangen voor een beleefdheidsbezoek.

Hill was daarbij vergezeld door enkele van zijn CEO’s van key instituten. De bewindsman staat aan het hoofd van een delegatie, die in Suriname vertoeft voor een zakenmissie en bestaat uit ongeveer 30 vertegenwoordigers van zowel de publieke- als private sector.

De zakenmissie heeft de bedoeling de participanten kennis te laten maken met exportmogelijkheden voor goederen en diensten uit Jamaica. Ook bekijkt de missie de mogelijkheden in het vergemakkelijken van vlieg- en zeeverbindingen tussen Suriname, Guyana en Jamaica. De delegatie heeft met de president van Suriname en met verschillende ministers gesproken.

Bij het onderhoud met minister Mac Andrew, heeft de delegatie de minister geïnformeerd over hun goede indrukken en de geweldige mogelijkheid om met Suriname zaken te doen. Afgezien hiervan, heeft de delegatieleider specifiek de mogelijkheden geëxploreerd voor de behoefte van Suriname aan trainingen die Jamaica kan aanbieden op basis van Caribische beroepskwalificaties ter versterking van de beroepsbevolking in verschillende sectoren om de concurrentiepositie van ons land te verbeteren.

Tegen de achtergrond van het proces van regionale integratie en het vrijelijk mogen werken in landen van de regio, ziet minister Mac Andrew zeker mogelijkheden voor een eventuele samenwerking tussen de vaktraining instituten en authoriteiten tussen beide landen, waardoor zij elkaar kunnen aanvullen. Hij kijkt daarom reikhalzend uit naar een follow-up in dit verband.

De vertegenwoordiging van de zakenmissie, die een bezoek bracht aan de minister bestond uit: Senator Aubyn Hill, Minister of Industry, Investment and Commerce; Shullette Cox, CEO Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO); Kelli-Dawn Hamilton, CEO of the Jamaica Special Economic Zone Authority (JSEZA) en Kadian Jonas, technical assistant.