Iraanse president Raisi omgekomen bij helikoptercrash

De Iraanse president Ebrahim Raisi, minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amirabdollahian en zeven andere inzittenden zijn om het leven gekomen bij de helikoptercrash zondag in het noordwesten van Iran.

De stoffelijke resten van alle inzittenden zijn maandag geborgen en worden vervoerd naar Tabriz, meldden lokale media.

Raisi was op de terugweg van een bezoek aan buurland Azerbeidzjan voor het openen van een stuwdamproject en vloog in een konvooi van drie helikopters. Zijn toestel kwam neer in de Iraanse provincie Oost-Azerbeidzjan. De overige twee toestellen keerden veilig terug.

De helikopter van het staatshoofd zou gevlogen hebben in slechte weersomstandigheden en daardoor ‘een harde landing’ hebben gemaakt. Het toestel is uitgebrand gevonden. De exacte oorzaak van de crash wordt nog onderzocht.

Volgens de Iraanse grondwet zal de eerste vice-president, Mohammad Mokhber, voorlopig de taken van de president overnemen. Er zullen binnen vijftig dagen nieuwe presidentsverkiezingen worden uitgeschreven om een permanente opvolger aan te wijzen.

Raisi, geboren op 14 december 1960 in Mashhad, was een prominente figuur binnen de Iraanse politiek en justitie. Voor zijn presidentschap bekleedde hij verschillende sleutelposities, waaronder die van hoofd van de rechterlijke macht en procureur-generaal van Teheran. Hij werd in 2021 tot president gekozen en stond bekend om zijn harde lijn en nauwe banden met de Opperste Leider Ali Khamenei.

Tijdens zijn presidentschap stond Raisi bekend om zijn conservatieve standpunten en werd hij vaak genoemd als mogelijke opvolger van de Opperste Leider. Zijn regering stond voor diverse binnen- en buitenlandse uitdagingen, waaronder massale protesten na de dood van Mahsa Amini en stagnerende nucleaire onderhandelingen met het Westen.

De dood van de Iraanse president heeft geleid tot een golf van reacties, zowel binnen Iran als internationaal. In Iran werd een periode van nationale rouw afgekondigd, terwijl wereldleiders hun medeleven betuigden en benadrukten hoe deze gebeurtenis de geopolitieke dynamiek in de regio kan beïnvloeden.