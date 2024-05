Gouddelver uitgegleden en verdronken in Meriankreek

Een gouddelver is afgelopen vrijdag verdronken in de Meriankreek in Suriname. Zondagmiddag is zijn lijk boven water gekomen en geborgen.

Vernomen wordt dat het slachtoffer dagelijks de Meriankreek via een smalle plank overstak om zijn werkplaats te bereiken. Vrijdag is hij tijdens de oversteek van de plank uitgegleden en in de diepte verdwenen.



De politie van Langatabbetje kreeg de melding van het voorval en ging naar het dorp voor onderzoek.

Het lijk is door een uitvaartbedrijf afvoerd naar het mortuarium. Het onderzoek duurt voort.