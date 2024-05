Gezochte roofverdachte ‘baby police’ aangehouden tijdens verkeerscontrole

De 35-jarige Grano W. meer bekend als ‘baby police’ is zaterdag aangehouden tijdens een verkeercontrole bij het politiebureau te Kraboedoi.

De verdachte werd geruime tijd gezocht door de politie van Recherche Midden Suriname in verband met een aantal berovingen in het achterland en werd tijdens een reguliere controle staande gehouden.

Grano was in een oud model Noah busje toen hij het teken van de politie kreeg om aan de kant te gaan voor een controle. Tijdens het gesprek met de verdachte, kwamen de wetsdienaren erachter dat hij de voortvluchtige verdachte was.

De verdachte werd terstond aangehouden en overgedragen aan de afdeling Recherche Midden Suriname. Na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.