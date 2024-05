Doodgereden bromfietser kwam op rijhelft automobilist

De bromfietser die afgelopen nacht om het leven kwam bij een aanrijding met een personenauto aan de Bomaweg in Suriname is de 26-jarige Joel Bansi.

Uit het eerste onderzoek van de Surinaamse politie is gebleken dat de 36-jarige automobilist R.S. in een Toyoa Ractis over de Bomaweg reed, komende uit de richting van de Welgedacht C-weg en gaande in de richting van Welgedacht A.

De bromfietser reed vanuit de tegengestelde richting toen de automobilist ter hoogte van Leiding 16 op een gegeven moment zag dat de bromfietser op zijn rijhelft kwam. De autobestuurder week uit naar rechts, maar kon de aanrijding niet meer voorkomen meldt de politie.

Bij aankomst van de ambulance vertoonde het verkeersslachtoffer geen teken van leven meer. Een arts stelde officieel de dood van de bromfietser vast. Hangende het onderzoek zijn de bromfiets en de auto ter herkeuring door de politie in beslag genomen.

De automobilist is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en was ten tijde van de aanrijding niet onder invloed van alcohol. Hij werd aangehouden ter voorgeleiding, maar is daarna heengezonden na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie.

Het ontzielde lichaam van het verkeersslachtoffer in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen.