Brunswijk: “Suma na wan fu den leider di abi moni leki Bravo?”

De echte strijd tijdens verkiezingen van Suriname op 25 mei 2025 gaat volgens ABOP-leider Ronnie Brunswijk niet tussen politieke partijen gevoerd worden. De echte strijd zal gaan tussen de leiders van de ABOP, VHP, NDP, NPS en enkele kleine politieke partijen.

Op een ressortvergadering van de ABOP afgelopen vrijdag aan de Nieuw Weergevondenweg hield Brunswijk de aanwezigen voor dat er een situatie op het landelijk stemformulier te verwachten is waarbij als trekkers de namen kunnen staan van hem, Chan Santokhi, Gregory Rusland, Ramon Abrahams en anderen.

Op de vraag op wie de aanwezige mensen dan in hun stem in zo een situatie zullen uitbrengen, was het antwoord duidelijk: Bravo! (Ronnie Brunswijk, red.) Voor de ABOP-topman is het nog niet duidelijk wie de trekker zal worden namens de NDP. Hij is benieuwd welke man of vrouw deze rol zal krijgen.

De ABOP-voorzitter, die momenteel ook vicepresident is van Suriname, liet duidelijk weten dat er geen enkele leider is die populairder dan hem is en hem een kopje kleiner kan maken. En indien één van deze leiders stelt daartoe in staat te zijn, wilt hij dat wel graag zien. Daarnaast heeft hij ook meer geld dan al deze leiders en is hij een leider die van alle mensen houdt.

“Na a san dati mi wani si. Suma na wan fu den leider di man saka Bravo? Suma na wan fu den leider di populair leki Bravo? Suma na wan fu den leider di abi moni leki Bravo? Ifi yu dyari pantie yu e bari Bravo! Ifi yu wani wan saka alesi yu bari Bravo! Ifi yu wani rij wan wagi yu e bari Bravo! Ifi yu wani wan moni Bravo e gi en gewoon”, aldus Brunswijk.