Bee: “Geen enkele partij zal in staat zijn om alleen een regering te vormen”

ABOP-topper tevens voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) in Suriname, Marinus Bee, vindt dat NPS-voorzitter Gregory Rusland toch niet concreet is geweest in zijn recente reactie waarbij laatstgenoemde heeft aangegeven niet te zitten wachten op een samenwerking met de coalitiepartijen VHP, ABOP en PL.

“Er is toch altijd ruimte opengelaten. Want je gaat straks horen: vanwege de uitspraak van het volk ben ik genoodzaakt”, zei Bee in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Rusland zou volgens hem niet concreet hebben aangegeven dat hij helemaal niet zal werken met de VHP of ABOP. Met het landelijk evenredigheidsstelsel verwacht de ABOP-topper juist een situatie na 25 mei 2025 waarbij er een bredere coalitiesamenwerking zal ontstaan. Zo verwacht hij dat vier grote partijen tussen de 8 en 16 zetels zullen krijgen.

“Dus geen enkele partij zal in staat zijn om alleen een regering te vormen”, aldus de politicus. Bee benadrukt dat wat toekomstige samenwerkingen voor zijn partij betreft, de focus erop gericht is om zoveel mogelijk zetels voor de ABOP binnen te halen.

“En dan gaan we kijken of de regeerprogramma’s matchen en de ideologie”, aldus de ABOP’er.