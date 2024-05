Arrestant loopt long perforatie op bij vechtpartij in cellenhuis

Een vechtpartij is zondagmorgen uitgebroken in het cellenhuis van politiebureau Geyersvlijt en uitgemond in een steekpartij.



Vernomen wordt dat de arrestant E.V. met een ijzeren voorwerp is gestoken in zijn borststreek en rug met als gevolg dat hij een long perforatie heeft opgelopen. Deze arrestant is ingesloten wegens moord, doodslag en zware mishandeling met voorbedachte rade.

Het slachtoffer is door arrestant G.B. verwond. Deze arrestant is terzake oplichting en verduistering in verzekering gesteld.



E.V. is per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij is onder politiebewaking opgenomen in het ziekenhuis.

Het motief waarover de arrestanten ruzie kregen is nog niet bekend.